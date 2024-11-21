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海科館館長陳素芬遭控職場霸凌 教育部：27日公布調查結果

2024/11/21 12:37（11/21 13:03 更新）
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國立海洋科技博物館長陳素芬。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）國立海洋科技博物館長陳素芬日前遭控職場言語霸凌，教育部今天表示，已經請外部委員組成調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，並將調查結果對外說明。

勞動部公務員輕生案引發社會關注職場霸凌，行政院長卓榮泰今天在行政院會上，也再次要求部會清查相關案例，且必須一週內將媒體已揭露的事件完成調查。

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針對海科館長陳素芬日前遭爆職場言語霸凌等事，教育部次長葉丙成今天出席政院會後記者會時表示，海科館日前被媒體報導館務疏失，以及疑似職場霸凌事項後，教育部隨即展開內部調查，10月30日已赴海科館內進行部行政調查，也完成初步調查報告，目前正針對有疑義的事項，聯繫相關人等進一步釐清。

葉丙成指出，為了更公正客觀調查職場霸凌部分，教育部也組成外部委員職場霸凌調查小組，進行職場霸凌調查程序，預計27日完成調查，再將調查結果對外說明。（編輯：翟思嘉）1131121

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