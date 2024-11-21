海科館長涉職場霸凌案 教育部：調查持續進行

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（中央社記者陳至中台北21日電）海科館長陳素芬遭指職場霸凌，國民黨今天再召開記者會提出新事證。教育部表示，針對陳素芬涉入的霸凌和採購程序爭議等事件，調查持續進行中，新事證也會移交。

位於基隆市的國立海洋科技博物館日前遭媒體報導，館長陳素芬經常用高分貝音量飆罵部屬，涉及職場霸凌。國民黨今天再召開記者會，指海科館對內正在調查吹哨者，要政風單位查辦「造謠、抹黑」言論。另外，海科館的標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，呼籲行政院徹查。

海科館主管單位教育部今天稍晚發布新聞稿回應，強調高度重視此案，已於10月30日派員前往海科館，進行人事管理、利益衝突及採購程序的初步行政調查，而針對新增的相關事證，將移交採購稽核小組持續調查。

教育部指出，為釐清陳館長是否涉及管理不當及職場霸凌，已成立調查小組，遴聘3名具心理學、法學及社會心理專業的外部專家參與。調查期間，陳素芬已先行請假，由副館長代理職務，確保調查工作不受影響。

教育部也指出，已透過海科館人事室向全體員工宣導職場霸凌防治及申訴規定，確保員工知悉相關權益保障。部內其他單位也將再次說明，如接獲任何職場霸凌的具體反映，將立刻展開調查與處理。

教育部強調，職場霸凌防治是機關管理的重要責任，將秉持公正客觀的態度，妥善處理本案，並致力於提供所有員工一個安全、健康的工作環境。（編輯：李亨山）1131121