合適生存 基隆潮境保育區成綠蠵龜long stay海域

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（中央社記者沈如峰基隆7日電）國立海洋科技博物館今天表示，基隆潮境保育區近年來維護有成，每年都有超過15隻海龜出現，其中2隻綠蠵龜更在當地海域long stay，顯示生存條件合適。

海科館指出，潮境保育區在館方與基隆市政府通力合作下，除了生物多樣性更豐富外，也吸引許多海洋生物以long stay方式長期停留在當地海域。這3年來，經志工與潛水客的觀測發現，當地海域每年穩定有超過15隻以上海龜出現，其中更有2隻綠蠵龜在此long stay，研究人員分別為牠們命名「大乖」與「小乖」。

海科館表示，就海龜生態來看，牠們會經歷長途遷徙，從覓食地到繁殖地往返數千公里，這種遷徙行為有助於保持牠們的食物鏈位置和繁殖成功率；但隨著全球氣候變遷和人類活動的增加，科學家也觀察到，某些海龜長期停留於特定地區的情況有所增加，這可能會影響牠們的繁殖行為和生存機會。例如，由於海洋溫度上升，海龜的繁殖地和覓食地可能變得不再適合，迫使牠們在特定地點長時間停留，尋找更適合的條件。

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此外，過度捕撈和海洋污染問題也迫使海龜不得不在沿岸地區停留，避開危險的海域；雖然大部分的其他海龜還是把潮境保育區當成路過的一個點，但「大乖」與「小乖」在潮境保育區long stay的現象也顯示當地海域具適合生存條件。

海科館館長陳素芬表示，儘管long stay現象反映出海洋環境變化，促使海龜願意長期停留在潮境保育區，但這也同時提供給海科館研究人員可深入研究牠們的行為和需求機會，有助於了解海龜對環境變化的反應，並根據海龜的行為制定精確的保護措施。（編輯：張銘坤）1131107