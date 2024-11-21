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國民黨出示會議紀錄 質疑海科館要查霸凌吹哨者

2024/11/21 11:59
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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國立海洋科技博物館館長陳素芬遭控職場霸凌，國民黨今天表示，海科館對內正在調查吹哨者，要政風單位查辦「造謠、抹黑」言論，並彙整成報告。另外，海科館的標案也疑似涉及陳素芬家族濫用權力，呼籲行政院徹查。

陳素芬日前遭指職場霸凌，教育部次長林騰蛟曾表示，事件主要是領導風格和應對問題，會提醒教育館所注意勞動權益，與員工良性溝通，避免誤會。

國民黨今天召開記者會，智庫副執行長凌濤拿出1月15日海科館的會議紀錄指出，其中載明「近期媒體對於館方之負面報導，對於館方影響甚鉅，請各組主任對同仁宣導管理意見應該循體制面的方向反映處理」，並稱「請政風針對造謠、抹黑、不實指控之情形調查並彙製報告」。

凌濤質疑，吹哨者、受害者對外求救，海科館竟請政風調查，這就是行政院長卓榮泰口中的調查報告嗎，原來調查報告是抓公務員的爆料，全國機關難道正在查吹哨者嗎。

凌濤說明，海科館霸淩受害者至今情緒仍深受影響，根據報案資料，曾一度與家屬失聯，而海科館至今沒有調查報告、無人負責，難道還要再失去一條寶貴的人命，才要動作嗎。凌濤呼籲，卓榮泰、教育部及海科館，若持續追殺吹哨者與受害者，真的會讓這些人受到很大的壓力。

與會的國民黨籍台北市議員柳采葳也指出，陳素芬利用和New School學術機構簽備忘錄的名義，把大兒子廖啟安送到New School任教，甚至還把女朋友一起帶入這間公司，且把採購案都交給該公司。此外，也將「潮境智能海洋館沉浸式體驗環境展示系統設計競賽及製作」標案，交給二兒子廖崧竹任職的智崴公司。

柳采葳強調，卓榮泰要求勞動部調查報告於1週內交出，但她要告訴卓榮泰，問題不是在報告何時出來，而是寫報告的人，到現在勞動部北分署長謝宜容都還不願意認錯，這就是民進黨政府的態度，不願意認錯的政府，寫出來的報告就是不認錯的報告。（編輯：張若瑤、翟思嘉）1131121

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