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財劃法修法爭議 藍質疑民進黨過去承諾現在反悔

2024/11/4 15:12
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（中央社記者王承中台北4日電）立法院財政委員會本週排審財劃法修法草案，民進黨團指在野黨把國庫當提款機。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，民進黨過去要修財劃法，現在卻又反悔。他說，總統賴清德曾說財劃法不公不義，要盡速修正，質疑賴總統當選後就變了一個人。

立法院財政委員會本週排審財劃法修法草案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤3日在臉書發文指出，陳玉珍排審財劃法，在野黨要從中央搬錢給地方至少新台幣4000億元，卻是空白授權，不管分配正義、不顧財政紀律、也無視事權統一，反正把國庫當提款機，地方包圍中央討錢就對了。

國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨桃園市議員陳韋曄、錢龍以及國民黨副發言人康晉瑜等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑總統賴清德過去擔任台南市長、行政院長時，都主張要修改財劃法，結果現在當總統就變了一個人，讓民進黨立委在立法院阻礙地方發展。

凌濤表示，立法院現在正在審查財劃法，財劃法已經25年沒有修正，希望把原本全國總收入中央跟地方75比25的比例，修正為60比40，將新台幣3208億元的預算給所有地方，依照各地發展的需求、各地人口結構、產業發展做最好的分配。

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凌濤指出，民進黨過去說要修改財劃法，為什麼現在又反悔了。賴總統擔任台南市長時曾說，現在的財劃法不公平不公義，讓他巧婦也難為無米之炊，一定要盡速修正；2012年更嗆聲前總統馬英九，指稱台灣如果不解決財劃法的問題，不可能會進步。

凌濤指出，2017年賴總統擔任行政院長時，還直接表明行政院跟立法院要盡速討論通過財劃法修法，要給地方政府更多的經費來經營，請問過去的賴市長、賴院長到哪裡了，還是如今當了總統，就變了一個人，大家都在看賴總統到底要躲到什麼時候。（編輯：蘇龍麒）1131104

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