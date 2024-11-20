青年百億海外圓夢15歲就能申請 明年1月公告徵件

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（中央社記者賴于榛台北20日電）為落實總統賴清德政見，行政院政務委員史哲今天說，青年百億海外圓夢計畫明年1月啟動徵件，預計分為鼓勵青年自主提案的「築夢工場組」，以及提供青年申請赴國際組織、智庫見習的「海外翱翔組」等，總名額為550名，且15歲至30歲青年都能申請。

為積極開發青年海外見習培訓機會，史哲今天與教育部次長葉丙成在行政院對媒體說明青年百億海外圓夢基金計畫。史哲說，教育部青年發展署規劃自明年起推動計畫，與相關部會共同積極開發青年海外見習培訓機會，預計明年1月公告第1階段圓夢機會、3月收件、4月公告，第二階段公布時間則待定。

根據教育部規劃，青年百億海外圓夢基金計畫將分4年編列經費，明年第一年，預算為新台幣10億元，逐年增加10億元，到第4年為40億元，達到百億目標。計畫對象為15至30歲青年，分為築夢工場組與海外翱翔組，以及年度旗艦計畫組，明年總名額為550名，個案補助經費上限為150萬到200萬元不等。

海外翱翔組結合相關部會與民間組織，主要由政府主導，規劃讓青年赴國際組織或基金會、智庫見習，還有其他多元主題類別，提供青年申請赴國外見習及培訓機會；而年度旗艦計畫組，則是每年由一個部會提出主題，邀集青年集思廣益為世界做出貢獻，明年負責部會為環境部，主題為永續環保。

至於築夢工場組，葉丙成說，這是鼓勵青年自主提案，讓青年自行提出夢想與行動計畫，教育部提供專業孵化輔導資源及機制，育成輔導青年赴海外實現圓夢行動，預計首年人數200人，希望青年能自由發揮築夢計畫，不過攻讀學位不在計畫範圍內，青年可循既有的公費留學管道進行。

葉丙成補充表示，現行有大企業會徵集年輕人的夢想計畫書，再視情況遴選出幾個贊助，政府的計畫作法則是希望看見有優異想法的青年，由政府協助將好的想法「孵化」，再來贊助經費，也會嚴格確認每階段里程碑是否達成，謹慎使用納稅人的血汗錢。

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媒體詢問築夢工場組是否有建議範例或相關限制，葉丙成說，過去有台灣大學學生對台灣茶文化很著迷，就休學拿著兩個行李箱遍由歐洲，四處推廣台灣茶文化，這讓他非常感動，可能類似計畫就會是可以類比的項目。

史哲補充指出，海外翱翔組較為正經，而築夢工場組則是以開放的心讓青年提出想法，開放競爭，不限制海外地點，也不限制一定要宣傳台灣文化，而是希望能看到青年築夢計畫的獨特性、公益性、公共性、前瞻性，其餘條件不設限，歡迎民眾提案。（編輯：楊凱翔）1131120