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謝宜容22日出面道歉？勞動部：20日起就聯繫不上

2024/11/21 21:56（11/21 22:06 更新）
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勞動部勞發署北分署長謝宜容。（勞動部）
勞動部勞發署北分署長謝宜容。（勞動部）
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（中央社記者吳欣紜台北21日電）勞動部勞發署公務員輕生案，勞動部長何佩珊昨天在立院表示，明天將帶勞發署北分署長謝宜容出面道歉，但勞動部今天表示，從昨天起就聯繫不上謝宜容，無法了解謝宜容是否會道歉。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日有人員發現有人陳屍辦公室，經了解是勞發署公務人員輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。

外界不滿謝宜容未出面道歉，勞動部長何佩珊昨天說，謝宜容將於22日上班，屆時會公布謝宜容將降調至哪個單位，並且帶她出來道歉。不過，勞動部昨天晚間已經先召開考績會議處，將謝宜容記兩大過免職。

外界關切謝宜容明天是否會現身道歉，勞動部今天表示，從昨天下午要通知謝宜容出席考績會起，直至今日都已經聯繫不上，包含要通知她出席考績會的權益等。

勞動部說，也因聯繫不上的當事人，因此無從得知謝宜容是否會道歉。（編輯：陳政偉）1131121

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