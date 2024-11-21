勞發署員工輕生 勞檢處：部分霸凌申訴未依規調查
2024/11/21 16:32（11/21 17:43 更新）
（中央社記者高華謙新北21日電）勞動部勞發署公務員疑遭霸凌輕生，新北市勞檢處另接獲檢舉並前往勞檢，發現北分署受理部分職場霸凌申訴案未依自訂程序規定啟動調查，已限期改善，否則最高罰新台幣15萬元。
位於新北市新莊區的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前有1名公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌。新北勞檢處18日也接獲分署內暫僱員工檢舉遭霸凌，今天上午會同勞動部職業安全衛生署至北分署了解。
針對勞檢結果，新北市府勞工局表示，北分署雖有訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整執行紀錄。
勞工局說，另外，北分署針對受理部分職場霸凌申訴案件（非所有都針對謝宜容），也未依自訂程序規定啟動調查，勞檢處將依職安法通知限期改善，如果北分署沒有在勞動檢查結果通知書送達日起1個月內改善，最高可處15萬元罰鍰。
勞工局說，針對勞基法工時及加班費部分，沒發現北分署違反勞基法規定。不過初步發現北分署委外資訊廠商加班費給付不足，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。
由於新北地檢署目前已分他字案偵辦，並將謝宜容列被告，勞檢處是否會把這次勞檢結果移給檢方。新北市府勞動檢查處副處長陳兆年告訴中央社記者，目前調查部分未構成刑事責任，程序上不會移給地檢署。（編輯：張銘坤）1131121
延伸閱讀政院：勞動部長何佩珊已口頭請辭 請假未出席行政院會勞發署公務員輕生 新北檢他字案朝瀆職罪嫌等偵辦王安邦曾約談謝宜容 許銘春：當時若有呈報定送調查政院：勞動部長何佩珊已口頭請辭 請假未出席行政院會勞發署公務員輕生 新北檢他字案朝瀆職罪嫌等偵辦謝宜容為情緒控管不佳道歉 強調同仁身故與領導風格無關衛福部遭爆多起疑似職場霸凌 擬成立部級專案小組
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
遭指允諾謝宜容不渲染案件 黃國昌駁斥側翼潑髒水