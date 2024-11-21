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勞動部公務員輕生案2/46
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勞發署員工輕生 勞檢處：部分霸凌申訴未依規調查

2024/11/21 16:32（11/21 17:43 更新）
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圖為行政院新莊聯合辦公大樓外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者高華謙新北21日電）勞動部勞發署公務員疑遭霸凌輕生，新北市勞檢處另接獲檢舉並前往勞檢，發現北分署受理部分職場霸凌申訴案未依自訂程序規定啟動調查，已限期改善，否則最高罰新台幣15萬元。

位於新北市新莊區的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前有1名公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌。新北勞檢處18日也接獲分署內暫僱員工檢舉遭霸凌，今天上午會同勞動部職業安全衛生署至北分署了解。

針對勞檢結果，新北市府勞工局表示，北分署雖有訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」，但未辦理職場危害評估、危害預防訓練，也未見完整執行紀錄。

勞工局說，另外，北分署針對受理部分職場霸凌申訴案件（非所有都針對謝宜容），也未依自訂程序規定啟動調查，勞檢處將依職安法通知限期改善，如果北分署沒有在勞動檢查結果通知書送達日起1個月內改善，最高可處15萬元罰鍰。

勞工局說，針對勞基法工時及加班費部分，沒發現北分署違反勞基法規定。不過初步發現北分署委外資訊廠商加班費給付不足，未來違法事實再經確認，最高可處100萬元罰鍰。

由於新北地檢署目前已分他字案偵辦，並將謝宜容列被告，勞檢處是否會把這次勞檢結果移給檢方。新北市府勞動檢查處副處長陳兆年告訴中央社記者，目前調查部分未構成刑事責任，程序上不會移給地檢署。（編輯：張銘坤）1131121

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