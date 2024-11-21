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遭指允諾謝宜容不渲染案件 黃國昌駁斥側翼潑髒水

2024/11/21 16:05（11/21 16:12 更新）
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民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（中央社檔案照片）
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者郭建伸台北21日電）民眾黨立委黃國昌遭指其辦公室在勞發署公務員輕生案發生後，曾與時任勞發署北分署長謝宜容開會，保證不會渲染案件。黃國昌今天表示，發生這麼嚴重的事，全民哀傷，但政府不幹正事卻派側翼潑髒水，並呼籲政府別再墮落下去。

勞發署公務員輕生案延燒，政治評論員李正皓透過臉書公布黃國昌辦公室曾去函勞發署，內容提及黃國昌辦公室11月6日與謝宜容保證，絕對不會去渲染這樣的案件，也絕對不會讓北分署或是讓家屬經歷第二次的傷痛，並質疑為何黃國昌辦公室對謝宜容如此溫柔。

民眾黨今天與壯世代教科文協會共同舉行「從前從前自傳書種子講師訓練班啟動」記者會，並邀請黨秘書長周榆修、立委黃國昌與吳春城、壯世代學院院長吳春來等人與會，並於會後接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待李正皓的指控。黃國昌表示，他的辦公室人員第一時間知道北分署有員工輕生，因此請勞發署派人說明，結果謝宜容在他辦公室人員面前哭完就離開；他後來得知勞發署從頭到尾都在欺騙，因此一路追查，但再度要求勞發署說明，謝宜容就開始搞神隱。

黃國昌表示，他要正告民進黨政府，發生這麼嚴重的事，全民都很哀傷，但政府不幹正事，表面上道歉，卻派李正皓這種側翼出來潑髒水移轉問題焦點。他呼籲，賴政府別再墮落下去，因為現在的所作所為都讓台灣民眾失望且憤怒。

此外，民眾黨規劃年底舉辦第3屆黨代表選舉，全台將選出111席票選黨代表，預計12月7日投票，今天則是登記參選者展開連署第一天。媒體詢問黨代表選舉目前狀況。

周榆修表示，今天是黨代表連署的第一天，一切都很順利，黨部也規劃7天時間連署，參選黨代表者要有15名黨員連署，才能正式成為黨代表候選人。

黃國昌則打趣說，民眾黨員、淡江大學助理教授何景榮日前傳訊給他，表示本來想參選民眾黨代表，但因為疏忽遷戶口，導致不符合參選規則，不過何景榮認為周榆修鐵面無私、確實執行選舉規則，沒有因聲量比較大就放水。

媒體詢問，是否前立委蔡壁如對民眾黨副主席一職蠢蠢欲動。周榆修表示，黨務一切如常，不只是蔡壁如，整個民眾黨不是蠢蠢欲動，而是生龍活虎。（編輯：林興盟）1131121

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