勞動部員工輕生案 民團籲開放公務員組工會

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（中央社記者陳至中台北21日電）勞動部公務員輕生案，涉及主管職權霸凌，連日來引起各界討論。多個民間團體今天召開記者會，呼籲開放公務人員組織工會，才能保障基本的勞動權益。

勞動部19日公布員工輕生案行政調查報告，遭外界質疑懲處過輕，行政院長卓榮泰20日致歉並表示全案將移送檢調，詳細調查追究責任。總統賴清德也透過臉書，向發生憾事的員工家屬、受到影響的公務員致歉，並宣誓要杜絕職場各種形式的霸凌。

全國教師工會總聯合會、全國金融業工會聯合總會、台北市產業總工會、高雄市產業總工會等民間團體，今天一同在台北召開記者會，提出5點訴求，包括開放公務人員組織工會、嚴懲公務機關職權霸凌、外部獨立單位重新徹查、暢通員工申訴機制、徹查涉案主管升遷有無不法。

全教總理事長侯俊良表示，勞動部應該是保障勞工的單位，卻發生職權霸凌，而近日公布的調查報告竟說無法證明有霸凌，更讓外界驚訝和難以接受。

侯俊良說，公務員之死並非「個案」，而是公部門常見的「通案」，有太多公務員遭到霸凌而投訴無門，或是投訴後被整肅。勞動部除了應對整體事件詳加調查，更該做的是開放公務人員組織工會，給予完整的結社權、爭議權。

民主進步黨籍立委劉建國出席記者會指出，開放公務人員組工會「勢在必行」，如果連公部門都經常發生職權霸凌，很難想像台灣的勞動環境會怎樣。他也關注員工協助方案的建置，包括心理諮商、申訴管道等。

中國國民黨籍立委涂權吉則呼籲，應一併調查涉案主管的升遷是否「適法」和「適格」，尤其是任內高比例下屬離職，可見問題早已有跡可尋。

台灣民眾黨籍立委陳昭姿表示，公務員是國家政策的執行者，「如果不能在工作尊嚴上有所保障，如何期待他們全力以赴。」她期待政府努力檢討，讓這起悲劇成為改變的起點，讓政府成為真正公平正義的代言人。（編輯：李亨山）1131121

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