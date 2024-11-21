勞動部公務員輕生案 卓榮泰：政府會記取教訓

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）勞發署公務員輕生案引發社會關注，行政院長卓榮泰昨天出面致歉，今天則強調政府會記取教訓，建立制度因應，他也指示各部會首長須以身作則，同時要求調查檢討杜絕再犯，也指示強化機制保護部會人員。

勞動部日前公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕，行政院長卓榮泰昨天鞠躬致歉，並要求勞動部嚴加調查，同時將此案送檢調，還家屬一個公道，另外各部會也需徹底清查機關內部，不容許再有霸凌行為，已經被媒體揭露、討論的若干案件，一週內也要完成調查。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，卓榮泰院會時強調，政府會記取教訓，用更快時間做出更嚴厲處置。

卓榮泰表示，霸凌事件引起台灣社會關注，部會首長從中央到地方政府，都要非常嚴肅看待，雖然霸凌事件一直都存在，但是發生在公務部門，尤其在勞動部這讓政府覺得責任重大，機關首長平常忙於公務，但不能疏於了解屬下身心狀況，工作分配勞務分配都要關注，大家都是民眾表率，要從自身做起，理性溝通，互相學習尊重。

卓榮泰也提出3項指示，包含第一，請首長自我要求、以身作則，希望如何被對待，就要如何對待別人；第二，對霸凌事件必須調查、檢討，且杜絕再犯；第三，則是要強化機制保護機關人員，這些是請求也是命令，機關必須內部自我檢討。

他也重申，昨天已要求各部會盤查機關職場霸凌防制辦法，在機關建立有效安全的防範機制，讓受到類似待遇人員可以勇敢申訴，而近日霸凌事件的後續調查，也須一週內完成，若確認屬實就依法處理，若無則應確認內部機制是否完善。

卓榮泰提醒，政府在這次事件中，要學習更多、做得更好，讓民眾感受到，政府不是只針對個案處理，而是要建立整套制度，一但發生類似狀況，政府會記取教訓，用更快時間做出更嚴厲處置。

他也要求，部會要及時掌握並解決輿論反應，還有社會關注的議題，勇於面對社會各種反應，所有機關人員都要跟首長一起在友善環境中落實政策，為國家、社會以及民眾做出貢獻。（編輯：翟思嘉）1131121