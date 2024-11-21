政院通過 4年投入5億元協助地方特色產業升級

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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院會今天通過「城鄉在地共好能量提升計畫」，預計4年投入新台幣5億元，透過368鄉鎮市區評選以及辦理全國性比賽等，協助地方特色產業升級及轉型、布局通路及行銷推廣，打造城鄉特色品牌。

為持續協助中小微企業發展，行政院會今天通過經濟部報告的「城鄉在地共好能量提升計畫」，計畫自民國114年起至117年，共投入5億元，透過中央與地方政府共同推動，藉以傳承在地特色，提升地方產業營運量能，帶動地方經濟及社會繁榮，實現城鄉在地共好。

根據經濟部規劃，計畫做法分為兩部分，第一是「368鄉鎮市區評選」，先由鄉鎮市區遴選及推薦地方特色產業，再由經濟部從中選出亮點區域特色DNA，後續投入輔導資源及對接國內外通路，盼能均衡全台城鄉產業發展，吸引國旅人潮回流。

另外，則是會透過辦理全國性比賽，形塑具有區域特色、優質購物環境、美食旅遊及服務友善的台灣都會鄉鎮風情，主要是由縣市政府提案、經濟部辦理評選，透過競賽提供資源，提升在地企業及民眾自我認同，創造城鄉共好的台灣，也盼藉此吸引國內外頂級消費客群。

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經濟部中小及新創企業署長李冠志表示，政策期待能普惠業者、擴大效益，從過去單點選案，現在改以群聚模式、以大帶小，群策群力來發掘城鄉產業特色。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指示，請經濟部偕同相關部會及地方政府積極推動計畫，讓城鄉在地特色產業成為台灣的軟實力，也請行政院秘書長龔明鑫及政委積極協助跨部會整合。（編輯：張若瑤）1131121