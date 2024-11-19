香港民主派人士遭重判 卓榮泰：中國蠻橫打壓民主

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（中央社記者賴于榛台北19日電）香港今天宣判泛民涉顛覆政權案，多人遭重判。行政院長卓榮泰今天表示，自由與民主為世界潮流，中國政府以蠻橫手段打壓民主，違反自由、民主普世價值。

香港45名泛民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，香港法院今天宣判刑期，被視為主謀的香港大學法律學院前副教授戴耀廷獲刑10年最重，香港眾志前秘書長黃之鋒被判4年8個月。

行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組指出，卓榮泰對此表達高度關切，並強調自由與民主為世界潮流，中國政府以蠻橫手段打壓民主，既非民之所欲，更違反自由、民主普世價值。

李慧芝補充表示，香港人民與台灣人民追求自由與民主信念一致，不僅有共同的主張，面對極權擴張時，更應該攜手合作。

她表示，在中國政府的極權壓迫下，香港人堅持為民主奮鬥的精神令人感佩，政府會持續關注香港情勢發展，支持香港人爭取與守護自由民主生活方式。（編輯：林興盟）1131119