政院：勞動部長何佩珊已口頭請辭 請假未出席行政院會

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（中央社記者賴于榛台北21日電）勞發署公務員輕生案引發社會關注，勞動部長何佩珊今天請假未出席行政院會。行政院發言人李慧芝證實，何佩珊昨天已向行政院長卓榮泰口頭請辭，但卓榮泰要求先將責任追究完成再討論去留。

勞動部日前公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕，何佩珊昨天在立法院遭朝野立委砲轟。總統賴清德昨天透過臉書致歉外，卓榮泰也發表談話鞠躬致歉，並要求勞動部嚴加調查，同時將此案送檢調，還家屬一個公道。

媒體今天在行政院會後記者會上詢問何佩珊是否已正式提辭呈或只是口頭請辭，李慧芝回應指出，何佩珊昨天都在立法院，卓榮泰也非常繁忙，兩人沒有見面，但是何佩珊確定已經口頭請辭。

李慧芝說，卓榮泰要求何佩珊先將此案責任追究完成，去留後續再討論。

至於何佩珊的去留究竟是指勞動部的內部調查結束時，或是檢調調查結果出爐後，李慧芝解釋，何佩珊目前手上的任務與部內責任追究都還沒完成，需請她持續作業，去留後續再討論。

此外，李慧芝表示，卓榮泰希望目前已知被檢舉、被爆料的霸凌案，都能儘速處理，給社會大眾交代，希望各部會也都可以儘快做到。（編輯：林淑媛）1131121