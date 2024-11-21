勞發署公務員輕生 新北檢他字案朝瀆職罪嫌等偵辦

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（中央社記者高華謙新北21日電）勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署公務人員疑遭霸凌輕生案，根據了解，台灣新北地方檢察署今天一早已分他字案調查，預計將傳喚相關人到案說明，全案朝瀆職罪嫌等偵辦。

勞動部昨天公布行政調查報告，遭質疑懲處過輕。行政院長卓榮泰鞠躬致歉表示，要求勞動部嚴加調查，也會全案送檢調，還家屬公道。

至於遭質疑涉霸凌的北分署長謝宜容委由律師發表聲明，表明有造成下屬同仁感受不適的地方，願虛心改進，也指近日媒體報導部分事態發展已偏頗、悖離事實，形成公審效應，出現未審先判等亂象。（編輯：李明宗）1131121

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