御鼎興醬油遭影射謝宜容娘家 曬全家福照澄清

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）媒體20日報導涉霸凌的勞動部北分署長謝宜容為雲林人、娘家為雲林某知名傳產工廠，遭影射的御鼎興醬油在社群平台公布全家福照，澄清御鼎興謝家只有2名男丁，不認識謝宜容。

勞動部19日公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭疑懲處過輕；勞動部昨天下午召開考績會，謝宜容記2大過免職。

謝宜容昨晚發布公開聲明指出，願就情緒控管不佳等行為向同事道歉；當事人因超時工作不幸身故，與她領導管理風格、行為作法無關，然未提供支援，向當事人、家屬致歉。

有媒體報導謝宜容為雲林人，娘家為雲林某知名傳產工廠。遭影射的御鼎興遭網友灌負評。

御鼎興在臉書（Facebook）粉專以「全家福照來澄清一些事情」為標題，內文指出從昨天下午開始有勞動部相關誤會的留言湧入，甚至有記者到工廠詢問勞動部霸凌員工的新聞，在此要特別澄清，御鼎興謝家只有2名男丁。貼文並放上全家福照片佐證，家中只有2名男丁。

御鼎興第三代謝宜哲也在個人臉書貼文表示，因為謝宜容事件，大眾在沒有查證情況下，僅憑媒體上傳聞娘家是雲林的傳統產業，再加上事件主角的姓名只與他、胞兄差1字，就被斷定是事件主角的家人而遭受無端非議，造成御鼎興名譽嚴重影響，在此聲明，與謝宜容無任何血緣或親戚關係。

謝宜哲指出，很難想像一個與他們無關的錯誤資訊，造成御鼎興聲譽無以復加的影響，真心希望台灣社會大眾對於假資訊可以進行查證，也不要輕易地發表未經查證的內容。（編輯：戴光育）1131121