勞動部公務員輕生案 蔣萬安籲檢討釐清有無包庇

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）勞動部勞發署北分署一名公務員輕生，外界質疑遭免職的北分署長謝宜容涉職場霸凌。台北市長蔣萬安今天表示，此案須徹底檢討，釐清是否有結構性縱容及包庇，還離世公務員公道。

蔣萬安今天參觀Meet Taipei創新創業嘉年華前被媒體堵訪詢問勞發署公務員輕生案，他表示，他對於公務員的離世感到非常痛心及悲憤，調查報告中出現「目的良善」這種字眼不僅令人無法接受，更讓人質疑此案背後有沒有結構性縱容、包庇甚至長期漠視與掩蓋。

他指出，這件事必須要徹底檢討，社會大眾要真相，也希望還給離世的公務員公道。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署（簡稱北分署）一名公務員4日輕生，外界質疑謝宜容涉職場霸凌。勞動部19日公布行政調查報告，指無法證明輕生的公務員有遭受謝宜容職場霸凌情事，但謝宜容須負行政責任，將調離原機關並降調為非主管職。

此結論引發懲處過輕的質疑聲浪，行政院長卓榮泰昨天鞠躬道歉，表示全案將送檢調以給家屬公道。勞動部也召開考績會議處，記謝宜容2大過並免職。（編輯：戴光育）1131121

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