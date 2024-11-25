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12強賽台灣隊奪冠 北市26日辦味全龍球員見面會

2024/11/25 14:53
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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北25日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，新北市政府明天將舉辦7名教練及選手的見面會，台北市長蔣萬安也宣布，明天晚間將邀請味全龍選手到市府大樓與球迷互動。

蔣萬安今天赴台北市議會備詢前被媒體堵訪表示，為了回應廣大球迷期待，明天晚間在台北市政府一樓將舉辦味全龍選手見面會。

台北市政府發言人殷瑋補充，此次12強代表隊有許多球員及教練屬於味全龍隊，包含內野手李凱威及教練張建銘等。

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台灣隊陣容中，李凱威、陳冠偉、林凱威、張政禹、吉力吉撈．鞏冠皆是味全龍球員，不過據了解，北市府仍在積極邀約，明天出席人員及時間皆尚未確認。

至於哪些選手及教練可領到台北市加碼獎金，台北市體育局說明，因戶籍設籍地屬個人隱私，將請中職協助確認，若有符合資格者，體育局會主動協助申請國光獎金10%的獎勵金，及最高新台幣24萬9600元的訓練補助金。（編輯：方沛清）1131125

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