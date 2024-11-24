北市活化一殯空地 青年提案打造心靈再生基地

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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市立第一殯儀館在6月功成身退，為規劃空地後續用途，市府以競賽方式廣邀青年獻策，台北市長蔣萬安今天肯定年輕人創意，宣布首獎為「都市人枯木逢春的心靈再生基地」。

台北市青年局為促進青年公共參與，以「市立第一殯儀館原址所在地及周邊殯葬用地之未來用地規畫」為主題，8月起首度辦理公共政策創意提案暨辯論競賽，並在今天舉辦決賽及頒獎典禮。

青年局表示，此次競賽共吸引約140人組隊、提出37種想法，包含將一殯原址改造為青年共享空間、殯葬主題博物館、文化資產保存基地等，最後由「人生轉運讚」提出的「都市人枯木逢春的心靈再生基地」拔得頭籌。

蔣萬安致詞表示，這個活動最主要是希望讓更多年輕人參與公共事務，對這座城市的規劃提出想像甚至做決定。透過討論一殯拆除後用地的利用方式，他看見青年豐沛的創意能量，未來台北市政都希望透過相同方式讓年輕人參與。

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台北市議會議長戴錫欽致詞時先向蔣萬安詢問，未來一殯用地的利用方式是否會朝冠軍提案為方向規劃，從蔣萬安的「面有難色」得到答案是不會後，戴錫欽笑說，這代表現實跟理想間的差距，但他還是很支持年輕人發揮創意，提出對公共事務的想法。

青年局說明，此次競賽冠軍將得到新台幣10萬元獎金，亞軍、2隊季軍及網路人氣獎可分別獲得6萬元、3萬元及2萬元獎金，這些創意提案都會作為市政規劃參考。（編輯：方沛清）1131124