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北市財政局盤點施政亮點 人均減債1萬元

2024/11/22 21:24
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）北市財政局表示，蔣萬安上任以來力求永續財政，首發政府永續債、營利事業銷售額居冠、積極減債等， 人均負債減債新台幣1萬元。

財政局盤點2年執政亮點，永續債、招商、減債「三冠王」 ，局長胡曉嵐表示，今年1月，率先全國推出首檔政府社會責任債券，運用北市優勢的捷運路網，成功結合聯合國永續發展目標（SDGs），以創新財政工具，累計發行永續債金額達100億元，為全國地方政府之冠，一年節省債息支出約7000萬元。

胡曉嵐說，民國112年北市民間投資金額高達270億餘元，是全國地方政府之冠，帶動北市112年營利事業銷售額創下17.1兆元的新高紀錄；113年積極推動促參、招商引資下，民間投資金額上看200億元，並持續在年度終了前積極完成簽約。

在財政紀錄方面，胡曉嵐指出，送議會審議的114年預算案，即創下自90年以來首次產生歲入歲出賸餘。

此外，自蔣萬安111年底上任至113年9月底，北市債務未償餘額實際數由898億元下降至729億元，累計減債169億元，減債金額為全國地方政府之冠。

114年預算編列債務還本85億，累計減債254億元，人均負債也將由蔣萬安上任時3.6萬元大幅下降至2.6萬元，人均負債減債1萬元。

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胡曉嵐表示，招商績效良好帶動北市繁榮發展，使北市自籌財源達1100億元以上，占歲入比率居六都之冠；而依據112年內政部電信信令人口統計資料，北市平日白天活動人口達330萬人，較設籍人口多80萬人，市政建設必須考量大量跨域的服務需求。

市府114年已編列相關預算，且後續年度所需建設經費龐大，希望財劃法修正能擴大統籌分配稅款規模，各地方政府的財源分配也能更公平合理，讓地方擁有適足財源自主發展。（編輯：張銘坤）1131122

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