勞動部公務員輕生案 賴總統致歉

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（中央社記者溫貴香台北20日電）勞動部昨天公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕。總統賴清德今晚透過臉書表示，要向日前勞動部發生憾事的員工家屬、受到影響的公務人員致上歉意；要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌。

賴總統晚間在臉書發文表示，政府有責任也有決心帶頭改善職場文化，行政院長卓榮泰已經指示，要營造合理的工作環境，並將全案送檢調單位，全面調查事實真相，給家屬和社會大眾明確的交代。

總統說，每一名員工都是政府機關重要的人才，要針對中央政府各部門、機關，展開全盤檢討，包括了解有無職場霸凌的情形，並改善職場文化、工時與人力配置，加強對每一名員工的關懷和保護。

賴總統表示，他理解許多公務有處理上的急迫性，但也希望主管們都能藉由這次事件，痛定思痛、深切檢討是否有不合理的工時與態度，而造成員工身心靈的創傷。

他指出，要努力改變許多過去被認為理所當然的職場文化，更要杜絕職場上各種形式的霸凌，促進更為健康、進步的公務與勞動環境。

勞發署一名公務人員4日被發現在行政院新莊聯合辦公大樓的北分署輕生，遭質疑是職場霸凌。勞動部長何佩珊昨天舉行記者會說，此案主因工作量過大缺乏協助，導火線是認為所負責的系統不可行，卻無處反映，產生無力感，將暫停北分署資訊標案檢視。不過，朝野立委都不滿這個說法，今天在立法院對勞動部砲火猛烈，要求何佩珊負起政治責任。（編輯：謝佳珍）1131120

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