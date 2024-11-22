12強台灣隊戰勝美國 總統：延續火燙手感迎接勝利

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（中央社記者溫貴香台北22日電）世界12強棒球賽台灣隊今天以8比2擊退美國隊，奪下複賽首勝。總統賴清德表示，兇猛打擊、全力壓制、精采守備、拚勁過人、台灣尚勇，明天晚間Team Taiwan將迎戰日本武士隊，「相信大家一定能延續火燙手感、迎接勝利！」

世界12強棒球賽台灣隊今天打擊串聯，包括張政禹敲二壘安打送回首分打開攻勢，加上潘傑楷開轟、江坤宇敲清壘3打點三壘安打，以及投手車輪戰奏效，終場台灣隊以8比2擊退美國隊，奪下複賽首勝，這也是成棒層級中，台灣睽違21年來再勝強權美國。

賴總統透過臉書發文表示，「兇猛打擊、全力壓制、精采守備、拚勁過人、台灣尚勇！」謝謝國家隊的大家，展現奮鬥到底的運動家精神，以8比2擊敗強權美國隊。

總統指出，睽違21年，台灣成棒再度於國際賽戰勝美國，今天中午的東京巨蛋宛如台灣主場，無論是清壘的安打或全壘打，都正中紅心，讓民眾熱血沸騰。明天晚間Team Taiwan將迎戰日本武士隊，「相信大家一定能延續火燙手感、迎接勝利！」

總統也說，他要邀請大家繼續為台灣棒球英雄加油。（編輯：翟思嘉）1131122