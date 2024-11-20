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勞發署公務員遭霸凌輕生 何佩珊：向政院主動請辭

2024/11/20 17:16（11/20 17:59 更新）
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勞動部長何佩珊（圖）19日在勞動部舉行記者會表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署案，她身為部會領導者，有責任找出原因、釐清事實、確定責任後施以獎懲；並為這起事件鞠躬致歉。中央社記者吳家昇攝 113年11月19日
勞動部長何佩珊（圖）19日在勞動部舉行記者會表示，勞動力發展署北基宜花金馬分署案，她身為部會領導者，有責任找出原因、釐清事實、確定責任後施以獎懲；並為這起事件鞠躬致歉。中央社記者吳家昇攝 113年11月19日
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（中央社記者楊淑閔台北20日電）勞發署公務員輕生案涉及主管職場霸凌濫權，引起社會軒然大波，曾投入勞工運動的勞動部長何佩珊今天下午表示自己也不適任、「我會向行政院主動請辭」。

何佩珊今天赴立法院衛環委員會進行「職場霸凌防治與處理作業」專題報告並備質詢，由於昨天勞動部公布勞發署公務員輕生案行政調查報告，遭到輿論撻伐懲處過輕，今天高達46名立委登記質詢。

何佩珊在答覆民進黨籍立委陳瑩質詢時說，勞動力發展署長蔡孟良本來要退休，因她懇求而留下來，她深感抱歉。接著她說：「我也不適任」、「我會向行政院主動請辭」。

行政院長卓榮泰今天下午親上火線致歉，他表示，全案將移送檢調，詳細調查追究責任；對於勞動部長何佩珊是否請辭，卓榮泰說，先讓她完成責任追究。

根據勞動部官網資訊，今年5月20日以來上任僅半年的何佩珊，學歷為輔仁大學大眾傳播系畢業，年輕時曾投入勞工運動，擔任過柯建銘辦公室主任、民進黨政策會副執行長，以及行政院政務副秘書長。

行政院新莊聯合辦公大樓的北分署4日發現勞發署公務人員自縊輕生，疑因遭受長官（北分署長謝宜容）職場霸凌所致。謝宜容迄今未出面，但中央社記者今天稍早透過社群媒體LINE聯繫時，她回覆「我沒有要辭職」。

何佩珊稍早說，她的態度是決定對謝宜容記2大過予以停職，勞發署署長蔡孟良記1大過調離主管職，全案送司法調查，包含另外2名主管也會有懲處。勞動部將召開考績會完成懲處，沒有處分不會准她辭職。

勞動部預計今天傍晚召開考績會議處謝宜容等人。（編輯：陳清芳）1131120

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