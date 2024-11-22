勞動部公務員輕生 家屬聲明：想知道發生什麼事

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）勞動部公務員輕生案引發關注，家屬今天透過民進黨新北市議員李宇翔發布聲明指出，感謝外界關心，家屬想知道死者在工作上發生什麼事，受到什麼巨大壓力，忍心拋下摯愛家人們。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署已故吳姓公務員的家屬今天透過李宇翔對外發布簡訊與心情，也請媒體不要再打擾死者年邁的父母。

李宇翔上午在臉書（Facebook）粉絲頁發文並貼出截圖表示，家屬不願意受訪，也未曾表達過要受訪，希望媒體給老人家一個空間，尊重選擇，不要讓家屬在悲痛的情緒下，還要處理與媒體的溝通。

李宇翔接受中央社記者電訪指出，這份聲明是吳姓公務員的家屬以手機通訊軟體寫好文字聲明內容傳給他，再透過他的臉書向外界表達心情與心聲。

依據所張貼的截圖內容文字，已故吳姓公務員的家屬表示，非常感謝各界對此事的關心。對於死者離去萬分哀慟、震驚，也想知道其在工作上到底發生了什麼事、受到什麼巨大壓力，讓死者忍心拋下摯愛的家人們。

家屬說，此事已移送檢調，家屬不便對外發言，也請媒體體諒死者年邁父母，白髮人送黑髮人的悲痛及辛酸，不要打擾他們，讓他們每天心如刀割外，還要承受各種驚嚇，「這不也是一種欺凌嗎」，他們現在只有無止盡的眼淚。（編輯：戴光育）1131122

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