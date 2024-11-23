輕生案延燒 許銘春：林淑芬的指教許多並非事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄22日電）勞發署員工輕生案持續延燒，前勞動部長許銘春說，立委林淑芬對她的指教許多並非事實，無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安，並強調自己沒有切割。

「作為部長，卻未能知悉如此重大的情事，這部分我責無旁貸。」許銘春今晚11時左右透過文字聲明表示，北分署長謝宜容曾經是她的部屬，這是事實；這幾天從媒體看到謝宜容的種種行為，很驚訝也很難過，若能及早發現她管理能力有問題，或許可以阻止悲劇的發生。

針對有媒體報導許銘春對前勞動部次長王安邦冷漠，並架空他；許銘春回應，對於曾經共事的同事，一起為勞工、為工會打拼這麼久，做了很多事情，她有些遺憾，「但這沒有什麼切割的問題，部內所有成員的責任，我一樣應該共同承擔。」

許銘春也說，不知道是基於誤解還是有心人士的煽動，林淑芬對於她的指教許多並不是事實，希望她發言前能對事情做完整的查證，包括直接溝通；無憑據的指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。

許銘春強調，願意承擔指責與批評，這是她曾擔任勞動部長所該負起的政治責任，作為一個高雄市長的參選人，這更是無法迴避的。但希望所有的政治人物都不要模糊焦點，更不要扭曲事實。

許銘春提及，應追究的是一條寶貴生命為何消逝，以及未來如何避免；而不是見獵心喜，拿這一條生命，在媒體及網路上黨同伐異、彼此攻訐。

許銘春也進一步表示，謝宜容是在陳菊離開後才進入勞委會的，無限上綱地胡亂牽連，只是讓事情更加失焦而已。（編輯：徐睿承）1131123