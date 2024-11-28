立委批就業安定基金辦演唱會 審計長允1個月內提報告

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（中央社記者蘇思云台北28日電）在野黨立委批評，勞動部勞發署用就業安定基金幫前勞動部長許銘春辦演唱會。審計部審計長陳瑞敏今天表示，初步了解是用政令宣導科目，已經詢問勞動部，將全盤調查了解，預計1個月內提報告。

立法院財政委員會今天邀行政院主計總處主計長陳淑姿、審計部審計長陳瑞敏率所屬單位主管列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委賴士葆質疑，勞動部勞動力發展署用就業安定基金近400萬元幫前勞動部長許銘春辦演唱會，還有北分署1個月電費3萬，質疑相關主計人員形同虛設。

陳淑姿指出，電費部分是由業務單位提出來核銷，主計單位針對內容做審查。

國民黨立委洪孟楷也質疑，許銘春開演唱會竟然算在政令宣導科目，根本很有問題。

陳瑞敏回應，就業安定基金部分有個促進國民就業計畫，其中科目是政令宣導，自己也看影片了解演唱會狀況，活動有宣傳性平工作平等法，許銘春則是唱3首歌。

陳瑞敏指出，目前函詢過去，還沒收到勞動部回應，會盡快了解，希望1個月內弄清楚事實。如果查到沒有依照預算規定，後續會做減列，也會依照檢調查核結果來追回。

民眾黨立委黃國昌也質疑，前北分署長謝宜容辦公室裝潢費標案達新台幣145萬元，標案名稱是「新莊本部空間美化整修工程」 ，細看評審委員都是謝宜容下屬，批評標案內容「掛羊頭賣狗肉」。

陳瑞敏指出，政府採購法都有相關規定，會了解是否符合相關法規。（編輯：林淑媛）1131128