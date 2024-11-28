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許銘春被控貪污列被告 幕僚重申配合檢方調查

2024/11/28 12:43（11/28 13:11 更新）
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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）前勞動部長許銘春遭指控用公帑開個人演唱會。許銘春幕僚今天回應表示，舉辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，許銘春僅演唱10分鐘；其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。

媒體報導，民進黨立委林淑芬日前指出，許銘春與其辦公室主任鄭素玲及謝宜容經常在一起吃飯喝酒，許銘春還用公帑開過個人演唱會。

國民黨北市議員鍾小平25日到台北地檢署控告許銘春與前北分署長謝宜容涉嫌貪污，指許銘春的演唱會挪用就業安定基金；另外，伴手禮所需費用涉從北分署2022年至2024年年節宣導品禮盒採購的新台幣183萬元裡面支出，涉及違法。

對於林淑芬指控，許銘春曾回應表示，林淑芬對她的指教許多並非事實，無憑據指控是不負責任的，也徒然製造社會混亂與不安。

許銘春辦公室幕僚今天再度發布訊息重申，許銘春舉辦個人演唱會並非事實，整場音樂會2個半小時，許銘春僅演唱10分鐘；其餘部分可受司法檢驗，配合檢方調查。（編輯：陳仁華）1131128

#林淑芬
#許銘春
#謝宜容
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