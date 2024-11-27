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許銘春、謝宜容被控貪污挪用公帑 北檢列為被告

2024/11/27 21:45（11/27 22:35 更新）
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前勞動部長許銘春（左）、前北分署長謝宜容（右）。（左圖中央社檔案照片、右圖取自勞動部）
前勞動部長許銘春（左）、前北分署長謝宜容（右）。（左圖中央社檔案照片、右圖取自勞動部）
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（中央社記者林長順台北27日電）勞發署員工輕生案延燒，國民黨北市議員鍾小平日前到台北地檢署告發前勞動部長許銘春、前北分署長謝宜容涉貪污等罪。北檢已分他字案偵辦，將許、謝列為被告。

媒體報導，民進黨立委林淑芬日前指出，許銘春與其辦公室主任鄭素玲及謝宜容經常在一起吃飯喝酒，許銘春還用公帑開過個人演唱會。對此，許銘春回應表示，林淑芬對她的指教許多並非事實，無憑據指控是不負責任的，也徒然製造社會的混亂與不安。

鍾小平25日到台北地檢署，控告許銘春與謝宜容涉嫌貪污。他表示，許銘春的演唱會挪用就業安定基金，謝宜容當過許銘春辦公室的秘書，許銘春有一個習慣，出門拜訪人家都帶伴手禮，所需費用涉從北分署2022年至2024年年節宣導品禮盒採購的新台幣183萬元裡面支出，涉及違法。

他指出，謝宜容將183萬元不僅給許銘春使用，也給謝宜容自己使用，他接到很多鼓勵的電話，希望他出面控告，他覺得過世的公務員很可憐，「只有把謝宜容送到監牢裡，才能告慰死者在天之靈」。

北檢昨天正式分他字案偵辦，將許銘春、謝宜容列為被告，不排除近日內約談2人說明。（編輯：張銘坤）1131127

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