行政院證實洪申翰接勞動部長 王義川遞補不分區立委
2024/11/22 22:51（11/22 23:05 更新）
（中央社記者賴于榛台北22日電）勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院今天證實，行政院長卓榮泰晚間徵詢民進黨不分區立委洪申翰接任意願，已獲洪申翰正面答覆，將出任勞動部長。
勞動部日前公布勞發署員工輕生案行政調查報告，遭質疑懲處過輕，總統賴清德、行政院長卓榮泰皆出面致歉，勞動部長何佩珊昨天請辭獲准。
各界關注接任勞動部長人選為何，行政院發言人李慧芝晚間對中央社記者證實，卓榮泰晚間徵詢洪申翰接任意願，經一番談話後，已獲正面答覆，將由洪申翰出任勞動部長。
至於洪申翰擔任勞動部長後，民進黨不分區立委遺缺，按排序將由民進黨政策會執行長王義川遞補。
洪申翰日前也對勞動部公務員輕生案表態指出，此事件突顯勞動部很多行政管理的制度問題，勞動部作為全國的勞動主管機關，他將持續要求勞動部內全面杜絕打假卡的狀況發生。
洪申翰是社運出身，大學時參與樂生療養院舊院區保留運動，之後接觸反核議題，長期投入環保領域。歷任綠色公民行動聯盟副秘書長、行政院能源及減碳辦公室專家委員、行政院環境保護署資料開放諮詢小組專家委員，擔任民進黨兩屆不分區立委，立委任內主要耕耘能源、環保、勞權等議題，也成功促成全台公立動物園保育員加薪一事。（編輯：林克倫）1131122
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