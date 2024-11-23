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洪申翰接勞動部長：全力以赴 承擔必須改變的責任
首頁 / 政治

洪申翰將接勞動部長 藍批用人唯親綠籲勿貼標籤

2024/11/23 12:05
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（中央社記者王承中、郭建伸台北23日電）行政院證實民進黨立委洪申翰將接任勞動部長，國民黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，洪申翰無勞工專業，也無行政經驗，顯示賴政府用人唯親。民進黨團幹事長吳思瑤說，洪申翰出身基層，相信會是最貼近民意和土地的部長，盼在野黨別貼標籤。

勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭獲准，行政院證實民進黨不分區立委洪申翰將接任。

國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇今天表示，洪申翰接任勞動部長跌破一堆人的眼鏡，根本不是勞工專業背景，更沒有任何行政經驗。這樣的人事命令和當初交通部長陳世凱如出一轍，也不過就是會聽總統賴清德的話而已，再度顯示賴總統用人唯親。

王鴻薇指出，在這次勞發署霸凌事件，洪申翰自己對外表示之前就已經聽過這些「鬼故事」，如果早就知道「鬼故事」，為何沒有任何動作，難道要等擔任勞動部長才能夠處理嗎。她質疑，任命洪申翰擔任勞動部長，就是提油救火而已。

國民黨團副書記長許宇甄也說，洪申翰身為執政黨的立委，連問責到底的勇氣都沒有，這種面對上位者就腿軟的人，未來要怎麼保護勞工，要怎麼改革勞動部的惡質文化。

許宇甄表示，在何佩珊准辭不到24小時，賴政府就宣布賴系的民主活水系統洪申翰接掌勞動部，這種人事安排不問專業，只問親疏。

立法院社會福利及衛生環境委員會成員、民眾黨立委陳昭姿透過臉書指出，今年勞動節時，勞團上街抗議要求政府還7天假，洪申翰到場承諾會把勞工的聲音帶進行政部門及立法部門，但半年過去有何實質行動，勞工的聲音還沒進到執政黨耳裡，洪申翰就先升官進到勞動部長辦公室。

民進黨團幹事長吳思瑤受訪指出，洪申翰出身基層，從社運界到擔任立委，相信會是最貼近民意和土地的部長。洪申翰到勞動部後，必須拿出魄力和政治訓練好好善後；另一方面，也應重視建立長期制度，希望能檢視個案後做出制度革新，相信洪申翰能做到。

吳思瑤表示，昨天得知訊息後，立委群組上都對洪申翰表達祝賀。洪申翰是民進黨團副幹事長，卓榮泰挖走黨團重要戰力，她雖然高興但也覺得不捨，感到黨團頓失戰力。

對於在野黨批評，吳思瑤回應，洪申翰每次質詢監督都鏗鏘有力、不炒短線，希望在野黨別因為過去攻防就貼標籤。（編輯：黃瑞弘）1131123

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