政院：洪申翰關注勞權熟悉立法行政運作 將任勞動部長

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（中央社記者賴于榛台北22日電）勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院發言人李慧芝晚間證實，立委洪申翰出身民間團體，長期為公眾議題發聲，擔任立委期間長期關注勞權，且嫻熟行政立法互動，經行政院長卓榮泰徵詢後，新任勞動部長擬由洪申翰接任。

李慧芝晚間透過媒體群組表示，洪申翰出身民間團體，不僅為公眾議題發聲，對於公部門就政策與民間溝通的合作模式非常熟稔，而其擔任立法委員以來，對於勞動議題亦十分關切，尤其在與勞工生計以及安全息息相關的職業災害預防與權利保障等領域更是不遺餘力，戮力健全勞工職場環境。

李慧芝說，洪申翰曾參與立法院議事運作並任幹部，對於行政、立法互動嫻熟，因此卓榮泰亟欲借重其長才，稍早已徵詢其意願並獲同意，未來勞動部仍有許多重要工作尚待繼續進行，卓榮泰期許未來洪申翰能夠繼續為國家貢獻己力，在公部門內繼續為勞工朋友打拚。（編輯：林克倫）1131122