政院提修法 巴拉圭產小麥粉等17項產品免稅

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（中央社記者賴于榛台北21日電）為履行台巴經濟合作協定的關稅減讓承諾，行政院會今天通過財政部擬具「海關進口稅則」部分稅則修正草案，原產於巴國去骨豬肉、小麥粉等17項貨品進口免關稅，另外，米菓貨品及天然蜜也調降關稅。草案將函請立法院審議。

「海關進口稅則」部分稅則修正草案，主要是依據台巴經濟合作協定第8號決議文的關稅減讓清單擬具，履行台巴經濟合作協定的關稅減讓承諾。

財政部說，此次免稅項目達17項，包含原產自巴國的去骨豬肉、已調製或保藏的牛雜碎、小麥粉、塑膠瓶、襪類及褲類紡織品、卑金屬製瓶蓋等17項貨品免關稅；另外，米菓貨品關稅調降至10%；至於天然蜜貨品，則是分3年逐步調降至20%。

財政部指出，此次修正通過後，將於雙方彼此通知完成必要的內部法律程序後，30日生效。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，此次提出草案是為降低貿易障礙，擴大台巴雙邊經貿交流，草案送請立法院審議後，請財政部及相關部會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。（編輯：翟思嘉）1131121