吳思瑤籲謝宜容出面負責勇敢承擔

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（中央社記者王揚宇台北22日電）勞動部勞發署公務員輕生案引發討論，外界質疑勞發署北分署長謝宜容神隱，何時出面說明。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪時向謝宜容喊話，呼籲謝宜容出面負責、勇敢承擔、嚴肅道歉。

此外，針對勞動部長何佩珊請辭獲准，民進黨團表示尊重。

位於新北市新莊區的勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署日前有一名公務員在辦公室輕生，隨後有員工爆料分署長謝宜容涉職場霸凌。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘今天在立法院議場前接受媒體聯訪，針對勞發署員工輕生等議題作相關回應。

吳思瑤說，她要對謝宜容喊話，希望謝宜容出面負責、勇敢承擔、嚴肅道歉，該道歉就道歉，不要多說多錯，說一些社會無法接受的話。

蔡易餘說，民進黨團跟全體民眾一樣，都希望調查要加速，如果謝宜容到現在都還沒出面的話，希望她在請假後盡快出面，就相關爭議情形清楚說明。

行政院發言人李慧芝表示，勞動部公務員輕生案，勞動部考績會已依法定程序做出相關懲處，何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。

吳思瑤說，霸凌事件是長期累積，並非完全在何佩珊任內發生，但何佩珊是勞動部長，要扛起政治責任也請辭獲准，民進黨團予以尊重，因為這樣的政治責任承擔是必要的。

蔡易餘指出，事件發生到現在，何佩珊積極面對事情，也希望可以把事情調查水落石出，但此事件發生的速度非常快速，何佩珊也向社會大眾展現絕不寬貸的態度，也展現對於此事應有的責任，所以提出請辭。

蔡易餘說，剛剛得知何佩珊請辭獲准，民進黨團表示尊重，也希望不要因此使得案件的調查失去關注。

媒體詢問，針對此案，藍營想在立法院成立調查小組（委員會）。

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吳思瑤說，關於勞動部勞發署公務員輕生案，民進黨團表達遺憾與譴責，黨團的立場就是不護短、要嚴查、送法辦，而立委本於監督職責，可以用的政策工具包括，利用各委員會排專案報告、質詢或是在預算審議期間發揮監督力量。

吳思瑤認為，司法權與監察權已在調查本案，因此調查委員會沒有辦法成立，但如果朝野有共識，立法院職權行使法關於聽證權行使部分，能就合憲性程序議定清楚，採公聽會、聽證會或是委員會層級、院會層級的專案報告，民進黨團都會支持，在合憲、合法監督下檢視。（編輯：蘇志宗）1131122