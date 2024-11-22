政院：勞動部長何佩珊准辭 次長陳明仁代理

（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院發言人李慧芝今天表示，勞動部公務員輕生案，勞動部考績會已依法定程序做出相關懲處，勞動部長何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。



李慧芝說，卓榮泰已經指定勞動部常務次長陳明仁暫時代理部長執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。



李慧芝表示，卓榮泰再次對勞動部發生的憾事表達痛心與遺憾，日前已指示各部會在一週內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況；此外，卓榮泰也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。



李慧芝強調，公務人員是政府團隊前進的重要齒輪，政府有責任保護同仁遠離職場霸凌。為保護公務機關職場內受到霸凌的當事人，行政院將比照過往機制，在行政院人事行政總處成立具名申訴受理的機制，並由行政院秘書長龔明鑫督導，讓申訴屢次遭拒、或認為需受到特別保護的職工，能夠有暢通且多元的申訴管道，不再漏接受到職場霸凌的工作人員。（編輯：張良知）1131122