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勞動部公務員輕生案1/48
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政院：勞動部長何佩珊准辭 次長陳明仁代理

2024/11/22 09:54（11/22 10:06 更新）
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勞動部長何佩珊（圖）21日下午向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已准辭。（中央社檔案照片）
勞動部長何佩珊（圖）21日下午向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已准辭。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北22日電）行政院發言人李慧芝今天表示，勞動部公務員輕生案，勞動部考績會已依法定程序做出相關懲處，勞動部長何佩珊昨天下午當面向行政院長卓榮泰提出辭呈，卓榮泰已經准辭。

李慧芝說，卓榮泰已經指定勞動部常務次長陳明仁暫時代理部長執行業務，政院接下來會儘速尋覓勞動部長適合人選。

李慧芝表示，卓榮泰再次對勞動部發生的憾事表達痛心與遺憾，日前已指示各部會在一週內就目前接獲的申訴案件完成調查，並將調查結果提報行政院掌握進度狀況；此外，卓榮泰也請各部會就既有的「員工職場霸凌處理標準作業流程」重新檢視並提出精進方案，強化外部調查參與機制、保障當事人權益。

李慧芝強調，公務人員是政府團隊前進的重要齒輪，政府有責任保護同仁遠離職場霸凌。為保護公務機關職場內受到霸凌的當事人，行政院將比照過往機制，在行政院人事行政總處成立具名申訴受理的機制，並由行政院秘書長龔明鑫督導，讓申訴屢次遭拒、或認為需受到特別保護的職工，能夠有暢通且多元的申訴管道，不再漏接受到職場霸凌的工作人員。（編輯：張良知）1131122

#何佩珊
#勞動部
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