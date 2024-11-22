北市社會局基層主管涉職場霸凌 當事人出面控訴

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（中央社記者劉建邦台北22日電）北市社會局某基層主管遭控涉職場霸凌。當事人今天出面表示，曾反映上級但無下文。議員指出，北市府應檢討公務員申訴管道。社會局表示，下週一（25日）會對此主管有適當處理。

多家媒體日前收到「求救信」，指台北市社會局某基層主管因業務量過大，常情緒失控，大聲咆哮、怒罵及貶低員工，形同職場霸凌。

2名當事人今天在民進黨台北市議員林亮君陪同在市議會召開記者會，當事人表示，3年前到職後就知道此狀況，許多同事私下反映要如何與此主管溝通，因擔心被言語霸凌。

當事人指出，此名主管常語帶威脅基層，例如認為提交公文內容不佳，就以摔公文等回應；反映訪視個案時人身安全問題，主管會稱此工作就是要自身承擔責任，但也造成基層對於人身安全的恐懼感。

當事人說，曾透過系統向府級反映，事後卻被退回至社會局，此系統無法落實府方承諾申訴管道；向局內長官反映，長官還稱「不要講法律，我們不懂法律」及「此基層主管很凶所以也管不住」等。

當事人表示，此名主管提到府級要求有新政績，逼迫基層公務員配合如籌辦服務身障的跨年專區，已超時工作。此主管會提到局內其他單位公文表現品質較好，還指所處科室寫的公文連60分都不到，因此主管不受長官喜歡，長官會刻意把繁雜案件塞至科室，許多員工每天心情如洗三溫暖，情緒起伏大。

當事人指出，因受到此主管長時間霸凌，導致自身有偏頭痛、失眠等，許多員工也有婦科症狀，選擇出面發聲就是因勞動部事件，公務員要求職場環境友善非特權，並向潛在被霸凌受害者喊話，「你們不孤單、更非長官工具」。

林亮君說，2名當事人願意出面就是希望改善公務機關職場環境及主管領導方式，從社會局狀況來看，認為官僚主義是由上而下的習性，導致基層公務員被欺壓卻無法發聲，希望北市府改善公務員申訴管道。

她表示，社會局目前員額確實不足，但不能當基層主管霸凌壓榨基層公務員狀況，已接獲很多陳情案，例如聯合醫院、家防中心等單位都提出要申訴卻求助無門，若想要向上級反映卻被卡關，但因勞動部事件都想對外發聲。

出席記者會的台北市社會局副局長林淑娥指出，11月15日接獲陳情及府內公務員系統通報，就啟動關懷小組介入，18日確認投訴人身分，也有依當事人指定把陳情內容分發給其他單位，19日與當事人聯繫溝通，後續會依意願及需求進行溝通，預定今天進行。

林淑娥表示，後續會確認其他員工是否遇類似狀況，針對分配業務部分會調整人力，面談後若當事人希望進入被霸凌申訴程序後續就會啟動調查。

她指出，接獲陳情後須了解投訴內容也會考慮科室內其他公務員心情，針對被控職場霸凌的基層主管會有適當處理方式例如要求請假等，預定25日處理。

林淑娥會後接受媒體聯訪表示，目前雖未與投訴當事人會面，但有接獲另1名基層公務員陳情，至於在11月15日前都未接獲任何投訴案，針對公務員陳情通報系統，會向府方反映盼能改善。（編輯：戴光育）1131122