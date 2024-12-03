檢討法規約束霸凌 試委被提名人王秀紅：考試院要務

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（中央社記者范正祥台北3日電）勞動部公務人員輕生案引發社會關注，對於立委疾呼重新檢討公務人員保障法規，約束、懲戒霸凌行為，考試委員被提名人王秀紅今天表示，她相信未來新一屆考試院團隊形成，這是最重要且要最快速去解決的問題。

考試院第13屆院長、副院長及考試委員任期今年8月31日屆滿，依據憲法增修條文第6條第2項規定，總統賴清德已提名前考試院副院長周弘憲出任第14屆考試院長、前考選部長許舒翔出任考試院副院長，以及7名考試委員。立法院將於12月17日行使考試人事同意權案記名投票表決。

立法院全院委員會今天審查考試委員被提名人王秀紅。王秀紅曾任第13屆考試委員，現任高雄醫學大學護理學系教授，長期深耕護理教學研究與公共衛生領域。

王秀紅今天在口頭報告時提及，過去有許多機會參與世界衛生大會（WHA）及國際護理協會（ICN）相關會議，深刻體認國家健康人力資源的重要性；考試院身為國家重要的人力資源部門，仍有許多攸關考選、公務人員銓敘、保障及訓練等，需持續推動及革新的政策。

國民黨立委羅智強詢問時，關切勞動部公務人員輕生案，希望王秀紅如果通過提名，能夠在最短時間督促考試院，重新檢討公務人員保障法規，拿出具體有效的法律辦法，約束、懲戒霸凌行為。

王秀紅回應，未來新一屆考試院團隊形成，這是「最重要」而且要「最快速」去解決的問題，必須提升到法律的位階。

王秀紅說，關於職場霸凌問題，她也非常關心這個議題，覺得公務員權益保障和職場友善安全非常重要，她相信未來考試院盡快修正公務人員保障法等相關規定，責無旁貸。

民進黨立委沈發惠詢問時，呼籲關心公務人員身心調適問題，要有好的政策和配套規範，也應避免公務人員被標籤化。

王秀紅表示，她過去長時間參加國際會議，譬如世界衛生組織（WHO）近年來非常強調要注意民眾心理健康，她認為這是很正向的政策，政策應該要有配套規範，考試院應該和衛生福利部及行政院人事行政總處一起研擬相關規範。（編輯：林家嫻）1131203