交通部18件疑似職場霸凌 中華郵政、港務公司2起確認成案

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（中央社記者余曉涵台北4日電）交通部及所屬單位疑似職場霸凌案件爆出18件，交通部今天說，確認其中2件成案，分別是在中華郵政及港務公司，有1件撤案、4件申訴不成立，剩下11件的調查結果預計年底前出爐。

近期職場霸凌事件頻傳，其中交通部及所屬單位截至11月底共收到18件職場霸凌申訴，包含交通部本部1件、觀光署3件、公路局4件、民航局2件、港務公司5件、郵政公司2件、台鐵公司1件。

交通部今天發布新聞稿表示，交通部及所屬各單位已迅速邀集外聘專家學者成立調查小組進行調查，其中有10件涉及主管對部屬的不當行為，8件為員工間的職場不當行為。

交通部說，經過全面、深入的調查，目前確認職場霸凌成立2件、不成立4件、完成初步調查3件、正在調查中8件及撤案1件，其中完成初步調查跟調查中的11件預計年底前會有結果。

交通部表示，成立職場霸凌的2件分別是中華郵政及港務公司，中華郵政那起主要是員工間有言語衝突，1人對3人，因此提出職場霸凌申訴；港務公司則是員工認為單位主管吹毛求疵等，提出申訴，調查後認為成案。

交通部另補充說明，台鐵人資處長霸凌案因為已經調查結束，因此不在這18件當中，還有港務公司轄下的土開公司霸凌案則還在調查中。

交通部說，經調查有職場霸凌或管理不當之情形，目前進行處置作為包含調整被申訴人職務、依規定進行懲處及導入員工協助方案協助申訴人等方式。

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至於4件不成立的案件當中，交通部說明，包含台鐵、中華郵政、觀光署與公路局，調查後認為不涉及職場霸凌。

交通部長陳世凱強調，關心每一名員工的身心健康及職場安全，始終是首要任務，也指示人事處列管掌握所有疑似職場霸凌案件的處理進度，確保每一宗案件都能得到公正、迅速的處理。（編輯：陳清芳）1131204