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藍委揭3起疑似職場霸凌 農業部：調查釐清不寬貸

2024/12/5 17:29（12/5 17:57 更新）
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圖為農業部外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者楊淑閔台北5日電）媒體報導國民黨籍立委楊瓊瓔接獲農業部3名公務員陳情遭職場霸凌，農業部今天表示，3日已立即要求林業署調查、釐清分署長疑似霸凌事件，合併3案都會調查、絕不寬貸霸凌事件。

媒體報導，立委楊瓊瓔辦公室今天收到農業部3名公務員陳情遭遇霸凌，包含對農業部林業及自然保育署航測及遙測分署長、一名在嘉義任職首長，以及林業署屏東分署的長官等相關陳情。

農業部回應指出，農業部於12月3日接獲未具名民眾陳情林業及自然保育署分署長疑似霸凌事件，已立即要求林業署就相關案情進行釐清與調查。

合併3起霸凌陳情案的處理為何，農業部強調，重視所有同仁的工作情形，對於疑似霸凌事件，絕對秉持勿枉勿縱的態度，且絕不寬貸，也多次請各級主管人員對同仁指導均應秉持理性，不應有辱罵情事。

對於是否會對涉及3名疑似霸凌的主管職務做異動，農業部重申，等調查結果出爐。（編輯：陳政偉）1131205

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