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媒體報導疑處長霸凌 政院：若接獲資訊即處理不姑息

2024/12/7 19:29
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（中央社記者賴于榛台北7日電）媒體報導，行政院本部某處莊姓處長傳出職場霸凌情事，政院人士指出，政府對霸凌事件零容忍，目前政院沒有收到相關申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

聯合報報導指出，行政院本部某處莊姓處長遭檢舉會言語羞辱和辱罵同仁，要求加班卻不得報加班，還有刁難商調等職場霸凌情事。

政院人士對中央社記者表示，行政院長卓榮泰已多次對外強調，政府對霸凌事件零容忍，但目前政院沒有收到相關的申訴，並未聽聞此事，如果有接獲相資訊會即刻處理，絕不姑息。

政院人士說，霸凌通報平台將在近期上線，將接受具名通報，由權責機關限期回報，行政院人事行政總處會追蹤列管，並全程保護案件通報人。

這名人士強調，希望不論公私工作場域都能共同營造一個合理、友善的職場環境，才能有效地全面遏止霸凌事件的再度發生。（編輯：蘇龍麒）1131207

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