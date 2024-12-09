卓榮泰：向外擴張霸權主義最終會受到全世界唾棄

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（中央社記者葉素萍台北9日電）行政院長卓榮泰表示，台灣走過38年戒嚴，付出太多慘痛代價，不允許走回頭路。此外，必須反霸權，無論是軍演、軍機、軍艦，經常在台灣四周繞，破壞印太地區與台海和平穩定，任何一個向外擴張的霸權主義，最終會得到全世界人民共同唾棄。

人權日前夕，卓榮泰今天出席2024人權日國際研討會，他致詞提到，人權是普世價值，也是台灣與世界理念相近國家與夥伴連結彼此，最有效的一股力量，台灣非常珍惜。

卓榮泰指出，這個珍惜來自於歷史上台灣走過的那段路，這個珍惜來自許多前輩付出相當多代價，大家才能從容坐在這裡舉辦各種研討會，擘畫未來鞏固人權工作與民主發展，這個珍惜來自歷史傳承，這個珍惜也讓大家對自己責任越發重要。

卓榮泰認為，人權不只是國內問題，更是國際普遍問題，應該要用兩個態度來看待國際人權日，第一、過去歷史上所犯的錯誤，今天不容許再發生。第二、今天持續存在反人權的各種行為，不要讓它留在未來的歷史，這是這一代最應該有的態度，對歷史交代，給後代子子孫孫更好的環境。

卓榮泰說明，他堅決相信，台灣走過這段路，不會在人權道路走任何回頭路，不論是看到歷史教訓、看到國際情勢與國內發展。

卓榮泰指出，行政院2022年成立人權及轉型正義處以來，持續舉辦研討會，今年主題是「人權教育的國際經驗與在地展望」。

卓榮泰認為，談到人權，永遠不變的是，要反獨裁、反極權。這一代使命是反霸凌、反霸權，反獨裁、反極權，這是長久以來的工作。台灣走過38年的戒嚴，付出太多慘痛的代價，人民的力量不會允許有走回頭路的可能性，國內各政黨也不可能有任何人、有任何的想法，會用反民主的方式凌駕人民的力量。

卓榮泰談及，在反獨裁反極權的過程中，國內已凝聚相當多的力量，而且台灣有相當多的經驗，他對台灣的民主發展深具信心。

卓榮泰提到，台灣要反霸權，無論是軍演、軍機、軍艦，經常在台灣四周繞，破壞整個印太地區、台海的和平穩定，這就是國際的霸權。台灣要與世界民主夥伴國家，勇敢堅決站在一起，才能有力量保衛台灣安全，維護印太地區和平穩定，這也是世界共同的議題。

卓榮泰表示，最近的國際事件，讓大家看到，任何一個向外擴張的霸權主義，最終會得到全世界人民共同唾棄，因此在今天的日子，反獨裁、反極權、反霸凌、反霸權，勢必要堅決繼續走下去。卓榮泰強調，除了向過去深受人權事件所害的前輩致敬，也要把努力的成果，留給在這土地上的下一代，維護國際上平等對待、互相尊重的空間與環境。（編輯：張若瑤）1131209