卓榮泰：行政院接受國會監督 但不應面對不合理霸凌

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（中央社記者葉素萍台北9日電）公務體系頻遭爆料霸凌事件，行政院長卓榮泰今天說，行政院本週內會成立申訴平台，保障公務人員權益；另外，卓榮泰說，霸凌現象不只存在公務體系，如果霸凌態樣高聲對罵、咆哮、拍桌，國會應該徹底檢討，行政院本該接受國會監督，但是不應該面對來自國會的不合理霸凌。

卓榮泰今天出席2024人權日國際研討會，他致詞提到，很多公務員最近一段時間以來，情緒上受到相當大的起伏，公務員文化體系中，最近不斷被揭露，存在於公務員之間、人與人之間不合理的態度與不合理的對待。

卓榮泰說，行政院本週內會成立申訴平台，有需要的公務員可以透過申訴平台，保障自己的權益，在受到最高的保護下，將不公平的待遇講出來，政府會循管道，用法律機制、現行的行政機制維護每個公務人員最基本的人權與權利。

此外，卓榮泰說，他認為霸凌現象不只存在公務體系，如果霸凌的態樣高聲對罵、咆哮、拍桌，他覺得國會應該徹底檢討，行政院本該接受國會監督，但是不應該面對來自國會的不合理霸凌。

他說，最近很痛心看到，國會內部、立委與立委之間非常不禮貌不理性行為，言語的辱罵，國會議員可以經過辯論、就事論事，但沒有人應該受到不合理的語言對待。

卓榮泰認為，要徹底改變這種文化，行政院率先做起，內部會調查、行政會處分、法律會處分，但社會在看的是，政府運作過程中，行政、立法乃至五院體制，是否朝向合理、互相對待的環境。

他說，這是現階段反霸凌的新課題，行政院願率先負起責任，但他希望，社會也應有公開、公正的評價，讓所有的人在工作上得到合理對待。（編輯：蘇志宗）1131209