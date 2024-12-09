核安會遭檢舉霸凌 主委：一個月內完成調查報告

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（中央社記者林敬殷台北9日電）國民黨立委羅廷瑋今天在立法院教育及文化委員會爆料說，日前接獲來自核安會陳情信，指稱核安會某組長遭主管霸凌，隔天於家中過世，要求核安會啟動內部調查。核安會主委陳明真表示，核安會一週內成立調查委員會，一個月內完成調查報告。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關核能安全委員會及所屬單位預算案。

羅廷瑋表示，他日前接獲一封來自核安會公務員的匿名陳情信，並以網頁截圖證實為核安會內部員工。信內指陳，核安會某組長去年8月遭到主管言語霸凌，隔天於家中過世。該組長並非死亡意外或慢性疾病，只要啟動調查就可以輕易證實組長經常遭到主管咆嘯、刁難。

羅廷瑋說，這名組長過世後，單位主管向下屬下達封口令，不准公開討論這件疑似霸凌案件。他要求核安會慎重處理並應有調查報告。

民進黨立委郭昱晴、國民黨立委洪孟楷均表示有接獲陳情信，要求核安會調查報告出爐後應向立委說明。

核安會人事室主任吳建曄表示，核安會13日就會召開初次調查會議，並邀請外部委員與會。核安會會先找目前還找得到的人進行調查，可能會有第2次到第3次調查，並預計在一個月到2個月內完成專案報告。

不過，國民黨立委柯志恩及民進黨立委范雲均質疑，調查時間太久，應提早完成。羅廷瑋則說，應廣發匿名調查問卷，有些部會已開始進行內部訪談及匿名陳情。

陳明真說，他就任的首次主管會議中，第一件事就是要求每個部門對霸凌事件進行主動調查，而不是被動。這種事壓制太久、太多年，一定有很多這種事情，絕對不能隱瞞，要立即處理。

陳明真表示，立委所提的陳情案，核安會收到後馬上就處理了，沒有任何拖延，他會依照立委要求，一週內成立調查委員會，一個月內完成調查報告。（編輯：蘇志宗）1131209