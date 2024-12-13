「回娘家」細數建設 賴總統：台南不能落後

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（中央社記者張榮祥台南13日電）總統賴清德今天回娘家台南，贈匾北區中樓勝安宮，致詞時細數台南交通、產業等各項建設；賴總統表示，台南不能落後。

賴總統今天在台南市北區中樓勝安宮參香祭拜及贈匾，且細數在台南和地方交陪、共同打拚過往等點點滴滴；賴總統說，他這次是真的回來獻匾叩謝神恩，也希望台南市更進步，台灣風調雨順，國泰民安。

賴總統指出，行政院長卓榮泰召開經濟發展會議，將台灣分成6區，台南有了這個地位後就能好好發展，行政院和國家將大力支持交通等建設。如今台南鐵路地下化施工中，市府正規劃捷運，台南腳步較慢，台南不能落後，市長黃偉哲和團隊得加速和交通部合作，讓交通建設脫胎換骨。

賴總統表示，全台最大科學園區在南科，他在台南市長任內成功爭取台積電5奈米、3奈米在南科，全球半導體最先進生產技術則是3奈米，也是台積電最賺錢的一部分，目前南科產值居全台科學園區之冠，帶動台南進步，市府有稅收，對南台灣也有幫助。

賴總統說，人工智慧時代來臨，未來沒有人工智慧是不行的，中央研究院南部院區已開幕，國家算力中心將設在台南沙崙，人工智慧要有算力才能發揮功能。台南市南區社宅下午也要動土，協助年輕人及弱勢，他願盡心盡力支持台南需求回報大家。（編輯：謝雅竹）1131213