藍以尹錫悅批綠 林右昌：他國內政拿來說嘴是外交大忌

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（中央社記者陳俊華新北15日電）針對國民黨團昨天指「今日尹錫悅、明日賴清德」，民進黨秘書長林右昌今天說，韓國正在發生的事情是韓國的國政，也是他們的內政，「不應該拿來說嘴」，國民黨也曾執政，應該知道這是外交上的大忌，談論他國國政非常不恰當。

韓國國會昨天通過總統尹錫悅彈劾案，國民黨立法院黨團透過新聞稿表示，總統賴清德執政下貪腐橫行，以御用憲法法庭實質廢除國會三讀通過的國會改革法案，並在立法院實質進行「民主戒嚴」；「今日尹錫悅、明日賴清德」，如果賴清德再一意孤行，尹錫悅今日的下場就是賴清德明日的未來。

林右昌今天與國民黨立委葉元之、新北市議員山田摩衣、黃淑君、劉美芳等人，到板橋後埔福德宮參香與參加地磚揭幕儀式。

林右昌受訪時表示，一意孤行的是國民黨，在國會提出擴權、爛權法案，國民黨主席朱立倫還下令公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法、憲法訴訟法都要強行通過，這些會限縮人民權利、破壞財政制度，更會癱瘓憲法法庭。

林右昌說，國民黨立委還提案要把潛艦預算刪除，對國防、國安有重大影響，最近中國在台灣周邊軍演，國軍更需要大家支持，此時是民眾與朝野各黨團結一致的時刻，期待朝野能團結面對外界挑戰。

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林右昌表示，韓國正在發生的事情是韓國的國政，也是他們的內政，「不應該拿來說嘴」，國民黨也曾經執政，應該知道這是外交上的大忌，把他國的國政拿來談話非常不恰當。

另外，2024台北上海城市論壇（雙城論壇）將在17日舉行，由上海市副市長華源率團來台。林右昌說，大家都認為兩岸應該正常交流，彼此尊重、對等是基本原則，如果只是藉這個機會矮化台灣、講傷害台灣人民的話、做出不恰當動作，「我想這樣大家是不歡迎的」。（編輯：林淑媛）1131215