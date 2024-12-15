蘇巧慧轉戰桃園？林右昌：會依黨內機制提適當候選人

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（中央社記者陳俊華新北15日電）2026地方選舉外傳民進黨秘書長林右昌選新北市、民進黨立委蘇巧慧轉戰桃園市。林右昌今天說，大家想太多，民進黨會依照黨內機制、期程提出最適當候選人，且年初才選舉完，不要一直想著選舉。

媒體報導，2026縣市長選舉，綠營人士分析，民進黨立委蘇巧慧長期耕耘樹林、鶯歌，鄰近桃園生活圈，是民進黨在「新北、桃園」選舉的活棋，但蘇巧慧則說她「這次報名的比賽是新北場」。

林右昌今天與國民黨立委葉元之、國民黨新北市議員劉美芳、民進黨新北市議員山田摩衣、黃淑君等人，到板橋後埔福德宮參香與參加地磚揭幕儀式。

外傳民進黨規劃讓蘇巧慧選桃園、林右昌自己選新北。林右昌受訪時表示，大家都想太多，民進黨會依照黨內機制、期程，在各地提出最適當、慎選候選人。

媒體詢問，立委若要參選縣市長，是否挑戰成功機會低，應先有首長歷練。林右昌說，「你講的當然是事實」，大台北都會區市民對市長候選人，有更高期待與要求，會依照黨提名機制，逐步依照期程進行，並負責任地提出最適當、會勝選的人選。

林右昌指出，民進黨有提名機制與提名相關討論，明年7月會召開全代會，也會通過相關提名條例與法案，會依照過去提名的期程進行；民進黨現在最重要是在國會讓預算、法案通過。

林右昌說，今年1月13日才選舉完，「不要一直想著選舉」，怎樣讓國家進步、解決人民碰到的問題，才是執政黨最重要工作。

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另外，林右昌在開幕活動致詞時表示，後埔福德宮是鄰近居民的信仰中心，地方小事就是每位里民的大事情，這次地磚改善工程要感謝山田摩衣，錢雖然是政府的，但山田摩衣在地方辦會勘、爭取配合款；工程過程有很多地下管線要挖除，才能改善完成，也要感謝里長協助。

山田摩衣說，路有沒有鋪平，對行人、長者來說是很重要的事，今年3月初她跟里長、後埔福德宮主委開始會勘，9月才正式簽出新北市政府給的建議款，將近新台幣140萬元費用，用來改善地磚。（編輯：蘇志宗）1131215