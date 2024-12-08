接力護台灣抵鶯歌多人冒雨挺進 蘇巧慧：守護台灣

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（中央社記者王鴻國新北8日電）黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，今天進行最後1天行程，多人一早就在鶯歌火車站前集結，讓民進黨立委蘇巧慧直呼感動並表示，守護台灣是每個人的責任。

黑熊民防教育協會「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」活動今天進行最後1天行程，雖然鶯歌地區一早下起大雨，但鶯歌車站前仍聚集許多人，現場飄揚「台灣人民勇敢站出來」等標語旗幟，讓蘇巧慧到場時直呼感動，也為民眾送上熱騰騰的早餐，彼此加油打氣，熱情互動。

蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，今天是星期天又下雨，可是仍可以看到大家的熱情不減，甚至民進黨新北市議員黃淑君還特別從板橋過來，「我想每一個熱血的台灣人都想要站出來，守護台灣是每一個人的責任」。

她表示，黑熊學院舉辦護台灣計畫已經是最後1天，第9天了，要從鶯歌車站要出發。很高興蘇巧慧辦公室能受邀參加，因為這是非常有意義的，讓大家更知道守護台灣，就應該是要大家一起站出來，她相信這個活動能夠凝聚大家對台灣的認同。

平常經營親子頻道「水獺媽媽巧巧話」Podcast的蘇巧慧，也從親子角度來說明活動意義。她表示，這個世界，包括自然界的颱風或氣候變遷，在對抗地震、暴雨等氣侯，大家應有更好的自身防禦方法，同時也在心理上建構出堅強的台灣認同，知道「民主」「自由」也是和其他生理上的狀況，一樣是要被守護的。

媒體詢及近日網路影片揭露中國收買網紅統戰台灣問題，蘇巧慧表示，中國政權從未掩飾併吞台灣的野心，除了文攻武嚇，長期也利用台灣民主開放的社會型態，來做各種網路上的認知作戰。但愈來愈多中國統戰手法遭到揭露，讓更多台灣人警惕到這些中國的檯面下作為。

媒體也詢及國民黨上週變更議程企圖硬闖通過選罷法修法，蘇巧慧表示，國民黨立委害怕被罷免時，並不是好好認真做好自己的工作，反而是想修法提高罷免門檻，閹割人民基本的罷免權，甚至試圖跳過正當的議事程序，用偷襲的方式強渡關山，相信多數台灣人都無法接受。

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黃淑君表示，大家都希望兩岸的交流是站在和平、平等立場，所以台灣「站」出來，並不是戰爭的「戰」，而是站起來，一起來討論兩岸到底要如何來交流，這也是台灣目前最重要的一個國際趨勢。

隨後，隊伍就在高喊口號後冒雨前行，一路徒步行經台鐵南樹林車站、台北捷運亞東醫院站、捷運中和站，預計下午行經自由廣場後，將來到終點台北市華山中央藝文公園，完成「DEFEND TAIWAN」千人排字。（編輯：李淑華）1131208

黑熊民防教育協會發起「台灣主站派、接力護台灣」活動，8日在鶯歌車站前集結出發，民進黨立委蘇巧慧（右）表示，今天是星期天又下雨，但仍可以看到大家熱情不減，守護台灣是每個人的責任。中央社記者王鴻國攝 113年12月8日