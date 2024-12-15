韓國總統尹錫悅遭彈劾 朱立倫：勸民進黨引以為戒

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）韓國總統尹錫悅14日遭國會彈劾通過，中國國民黨主席朱立倫今天表示，如果執政當局打壓在野黨，就是反民主的作法，這是民主國家都不能接受的，奉勸民進黨一定要引以為戒。

朱立倫今天到桃園市議會，出席國民黨建黨130週年黨慶桃園市桃園區黨部慶祝活動，他在會前接受媒體聯訪，對於記者詢問，尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，14日遭國會彈劾通過，國民黨立法院黨團昨天表示，希望這起被彈劾事件能讓執政的民進黨「引以為戒」，引發外界聯想是不是想要彈劾總統賴清德。

朱立倫表示，全世界的民主國家都要以南韓這次發生的戒嚴事件引以戒，任何民主國家，朝野之間的攻防絕對不能動用所謂的戒嚴，韓國在野黨不管針對於人事、預算或政策上進行反對或監督、杯葛都是常態，如果執政當局動輒在韓國用抹紅、抹黑、惡意的攻擊，甚至想要動用戒嚴的方式，就是一個反民主，就是一個全世界不能接受的。

朱立倫說，世界也在看台灣，今天台灣事實上是一個雙少數的政府，如果執政當局不斷抹紅、抹黑，惡意攻擊、打壓在野黨，就是反民主的作法，這是民主國家都不能接受的，也奉勸民進黨一定要引以為戒，尤其事件至今，「因為民進黨是全世界唯一力挺韓國戒嚴的政黨，而到現在都還沒有道歉」，包括國際媒體報導以及韓國民情憤慨，民進黨到現在都沒有回應，這一點對台灣也是很大的傷害。

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記者又問，如何看待近日傳出民進黨有意推派環境部長彭啓明、總統府副秘書長何志偉，立法委員王義川等人參選桃園市長。朱立倫指出，桃園市長張善政將近2年來表現越來越好，滿意度越來越高，努力認真獲得市民肯定。

朱立倫表示，國民黨就是秉持這樣的決心一步一腳印，距離下一屆市長選舉還有2年多的時間，國民黨不會因為民進黨著急、亂點鴛鴦譜而有任何改變，希望張善政繼續加油，力挺張善政。（編輯：張銘坤）1131215