朱立倫：希望民進黨正面態度看待雙城論壇

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（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）中國國民黨主席朱立倫今天表示，民主進步黨和大陸委員會做很多小動作，阻礙兩岸交流，傷害兩岸基本互信，希望民進黨正面態度看待雙城論壇，不要再製造任何困擾、傷害。

雙城論壇17日舉辦，上海台辦主任金梅與9名中媒申請訪台審核未過。陸委會說，中國國務院台灣事務辦公室推出「懲獨22條」等不友善行為，須嚴審對岸涉台官員訪台，表達抗議與不滿。

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至於前總統馬英九18日起率「大九學堂」學員訪問中國，朱立倫上午到國民黨嘉義縣黨部參加建黨130週年黨慶慶祝活動，接受媒體聯訪表示，透過正面交流，讓兩岸互相了解，減少誤會及衝突。

此外，國民黨要修公職人員選舉罷免法、財政收支劃分法與憲法訴訟法；朱立倫說，民進黨想集錢又集權，不希望修財劃法；想透過大罷免，絕對不希望修正選罷法；想透過大法官搞憲法戒嚴，也不希望修法。國民黨會嚴正立場，只要有助於民主政治與地方自治，都全力以赴。（編輯：李明宗）1131214