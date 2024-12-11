國民黨耶誕點燈活動 朱立倫心願卡寫下莫忘建黨初衷

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）國民黨今天舉辦耶誕點燈活動，黨主席朱立倫說，國民黨就是為讓民眾過好日子而創建的政黨，130年來從未忘記初衷；此外，朱立倫也在耶誕樹上的心願卡寫下「以民為本，莫忘建黨初衷，全民平安健康、快樂」。

國民黨今天晚間在中央黨部廣場前舉辦耶誕點燈活動，朱立倫、國民黨副主席連勝文、基隆市長謝國樑、國民黨立委賴士葆、許宇甄等皆出席同樂。

活動首先由國民黨祕書長黃健庭禱告，並安排詩歌班獻唱詩歌，再由朱立倫帶領一起倒數點燈及掛上心願卡，隨後由兩位牧師帶領與會者祝福禱告，最後合唱耶誕歌曲結束點燈活動。

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朱立倫說，再過兩週就是充滿溫馨、和樂的耶誕節，他14年前擔任新北市長時，將新北市的市民廣場打造成為歡樂耶誕城，如今在藍營執政的城市中，也都有耶誕廣場與點燈儀式，這就是把愛與溫馨、歡樂帶給世人。

朱立倫表示，國民黨就是為民眾過好日子而創建的政黨，130年來從未忘記初衷，為民眾拚好日子，可以過上平安、和平、溫馨與快樂的日子。（編輯：翟思嘉、林興盟）1131211