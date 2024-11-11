慶祝建黨130週年 國民黨全代會販售限量黨徽車輪餅

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（中央社記者王承中台北11日電）國民黨將在24日舉辦全代會慶祝130週年黨慶，今天舉行記者會發布黨慶文創小物。國民黨發言人楊智伃指出，過去很多網友笑稱國民黨黨徽像車輪，國民黨決定將黨徽與台灣特色小吃車輪餅結合，在全代會現場販售限量黨徽車輪餅。

今年適逢國民黨建黨130週年，國民黨預計在11月24日舉辦130週年黨慶，同步於桃園國際會展中心舉辦全國代表大會。國民黨秘書長黃健庭、發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部舉行記者會，發布130週年黨慶文創小物。

黃健庭表示，走過130年的國民黨，經歷風雨困難，創造舉世聞名的經濟及政治奇蹟，為中華民國、特別在台灣，做出不可磨滅的貢獻，當然也曾遭遇失敗，但是卻永不放棄，要繼續奮鬥不懈，讓中華民國再次迎向榮耀。

黃健庭指出，為紀念建黨130週年，今年國民黨全代會要結合黨慶辦理，用嘉年華的方式，邀請海內外黨代表及外國使節、媒體，一起來回顧過去、展望未來，也藉機凝聚黨內共識，展現團結。相信這次全代會，國民黨會用全新氣象，呈現在民眾面前。

黃健庭表示，國民黨是一個永遠跟人民站在一起的政黨，他認為對國民黨的認同，不只在理念政策上，更要落實在生活當中。這次全代會，國民黨秉持著國際、團結、年輕、日常的重要理念，設計很多文創小物，期待支持者以行動支持國民黨，讓國民黨的理念與每個人生活結合。

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楊智伃、鄧凱勛等人也在記者會現場秀出黨慶文創小物，包含有國民黨意象的紙袋、印有創黨年分的筆記本、手機吊繩、飛行夾克、帽子、飲料提袋及徽章，而最引人注目的則是在全代會現場限量販售的車輪餅。

楊智伃指出，過去國民黨常被網友笑說黨徽很像車輪，而車輪餅是台灣非常有特色的傳統小吃，就決定將黨徽與車輪餅結合。這次在全代會現場，也特地邀請創意的車輪餅攤位，現場販售限量的車輪餅，車輪餅上會印有國民黨黨徽及130週年紀念章。所有130週年的文創小物將在全代會上開始第一波販售，未來將在國民黨的電商平台上繼續販售。（編輯：張良知）1131111