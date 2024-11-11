本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
楠梓產業園區台積電廠區挖到生鏽彈藥 陸軍協處拉封鎖線管制
首頁 / 政治

慶祝建黨130週年 國民黨全代會販售限量黨徽車輪餅

2024/11/11 11:52
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨將在24日舉辦全代會慶祝130週年黨慶，今天舉行記者會發布黨慶文創小物。國民黨發言人楊智伃指出，過去很多網友笑稱國民黨黨徽像車輪，國民黨決定將黨徽與台灣特色小吃車輪餅結合，在全代會現場販售限量黨徽車輪餅。

今年適逢國民黨建黨130週年，國民黨預計在11月24日舉辦130週年黨慶，同步於桃園國際會展中心舉辦全國代表大會。國民黨秘書長黃健庭、發言人楊智伃、副發言人鄧凱勛等人，今天在國民黨中央黨部舉行記者會，發布130週年黨慶文創小物。

黃健庭表示，走過130年的國民黨，經歷風雨困難，創造舉世聞名的經濟及政治奇蹟，為中華民國、特別在台灣，做出不可磨滅的貢獻，當然也曾遭遇失敗，但是卻永不放棄，要繼續奮鬥不懈，讓中華民國再次迎向榮耀。

黃健庭指出，為紀念建黨130週年，今年國民黨全代會要結合黨慶辦理，用嘉年華的方式，邀請海內外黨代表及外國使節、媒體，一起來回顧過去、展望未來，也藉機凝聚黨內共識，展現團結。相信這次全代會，國民黨會用全新氣象，呈現在民眾面前。

黃健庭表示，國民黨是一個永遠跟人民站在一起的政黨，他認為對國民黨的認同，不只在理念政策上，更要落實在生活當中。這次全代會，國民黨秉持著國際、團結、年輕、日常的重要理念，設計很多文創小物，期待支持者以行動支持國民黨，讓國民黨的理念與每個人生活結合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

楊智伃、鄧凱勛等人也在記者會現場秀出黨慶文創小物，包含有國民黨意象的紙袋、印有創黨年分的筆記本、手機吊繩、飛行夾克、帽子、飲料提袋及徽章，而最引人注目的則是在全代會現場限量販售的車輪餅。

楊智伃指出，過去國民黨常被網友笑說黨徽很像車輪，而車輪餅是台灣非常有特色的傳統小吃，就決定將黨徽與車輪餅結合。這次在全代會現場，也特地邀請創意的車輪餅攤位，現場販售限量的車輪餅，車輪餅上會印有國民黨黨徽及130週年紀念章。所有130週年的文創小物將在全代會上開始第一波販售，未來將在國民黨的電商平台上繼續販售。（編輯：張良知）1131111

#中華民國
#台灣
#全代會
#國民黨全代會
#楊智伃
#國民黨中央黨部
#黃健庭
黃健庭
黃敏惠：接班人條件 懂嘉義未來發展敢拚敢衝夏立言、黃健庭將先後登陸 展開經貿文化交流
楊智伃
國民黨青年團訪星 與學界交流美選後國際局勢國民黨青年團組團訪新加坡 加強年輕化國際化形象
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：